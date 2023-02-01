الأكاديمية_السعودية_اللوجستية: فتح باب التسجيل ضمن برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة السادسة لبرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، في أربعة تخصصات تدريبية هي إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء.

تطوير الكفاءات الوطنية

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، هي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن.

التنوع التدريبي

وأوضحت أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية كالقطاع اللوجستي، عبر توفيرها لأربعة مسارات رئيسة تبدأ بالبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا كدفعة سادسة لهذا المسار تتضمن أربعة تخصصات يتلقى المتدربين فيها مجموعة من المهارات والمعارف في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، وأُسس التجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والنماذج الاحترافية في جوانب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء في حين أن المسارات الثلاثة المتبقية هي : مسار برامج الدورات القصيرة والتدريب عن بُعد، ومسار برامج الشهادات المهنية الاحترافية الدولية، ومسار البرامج التنفيذية المتخصصة.

التسجيل في الدفعة السادسة من البرامج التدريبية

ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة السادسة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني: (SLA.EDU.SA) ويستمر التسجيل حتى 23 رجب 1444هـ الموافق 14 فبراير 2023م، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 10 شوال 1444هـ الموافق 30 أبريل 2023م.