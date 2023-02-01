بداية من مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي .. #إنفانتينو يعلن تواصل الحكام مع الجماهير

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا جديدا يخص تواصل الحكام مع الجماهير في الملاعب بداية من كأس العالم للأندية.

وشدد إنفانتينو على أن الحكام سيعلنون أسباب القرارات الذين يتخذونها للجماهير داخل الملعب

وكتب رئيس فيفا عبر حسابه على إنستاجرام: "هذه رسالة مهمة جدا لجميع مشجعي كرة القدم الذين يرغبون في رؤية المزيد من الوضوح بشأن قرارات التحكيم".

وتابع "شاهدوا بعناية كأس العالم للأندية الذي ينطلق 1 فبراير 2023 في المغرب وستشاهدون تغييرا في كيفية الحكام بالقرارات المتعلقة بتقنية الفيديو وللمرة الأولى سيتحدث الحكم مباشرة إلى الجماهير في الملعب والمشاهدين في المنازل من خلال ميكروفون موضحا سبب اتخاذ قرارره".

وأضاف :هذا جزء من رغبتنا في تحسين التحكيم وتقنية الفيديو ونأمل أن يعجبكم".