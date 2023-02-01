تسريبات.. نجل #بايدن لموظفة لديه: “لا راتب قبل ممارسة الجنس عبر الفيديو”

نشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريراً حصرياً، كشفت فيه عدد من الفضائح الخاصة بـ"هانتر بايدن"، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وجاء على رأس هذه الفضائح، تهديد "بايدن الابن" لإحدى موظفاته الشابات اللائي يعانين من ضائقة مالية، بحجب رواتبها إذا لم تراسله عبر الفيديو من أجل ممارسة الجنس.

وفي التفاصيل التي نشرتها الجريدة، هناك رسائل نصية صادمة بين نجل "بايدن" البالغ 52 عاماً، ومساعدة له في مكتب المحاماة الخاص بشركة " Hunter Owasco" في عامي 2018 و2019، ووقتها كان عمرها 29 عاماً.

وبحسب وثائق مسربة من الحاسوب المحمول لـ"هانتر بايدن"، فإنه في يناير 2019، أرسلت المساعدة بريداً إلكترونياً لسكرتيرة "هانتر"، سألتها فيه عن سبب عدم حصولها على راتبها لشهر ديسمبر، والذي يبلغ 837.06 دولاراً، وكذلك لماذا لم يكن التأمين الصحي لشركتها مفعلاً.

بعد شهرين، أرسل "هانتر" لها 500 دولار عن طريق محفظة آبل الإلكترونية، واشتكى من أنه ليس لديه أموال بسبب مصاريف النفقة وغيرها من تأمين الفتيات. ثم أضاف متحدثاً إليها: "أنت جميلة بالنسبة لي من الداخل كما أنت من الخارج. أفتقدك كثيرا، وأشعر بالفزع لأنني عاملتك بشكل سيء للغاية".

وفي 2019، دعاها إلى نيو هامبشاير، لكنها قالت له: "لا يمكنني تحمل تكلفة تذكرة الطائرة وبالكاد يمكنني حتى دفع إيجاري هذا الشهر".

بعد أيام، أرسل لها رسالة نصية يقول فيها إنه سيدفع لها لكن عليها أن تتحدث معه بالفيديو، وبعث لها بالرسالة التالية: "متى يمكنك الحديث معي عبر الفيديو؟ إذا حدث ذلك يجب ألا نتحدث عن أي شيء سوى الجنس، وأن نكون عراة، وأن نفعل ما نطلبه من بعضنا البعض في حدود المعقول".

ويتضح من الرسائل أن هانتر أرسل لمساعدته ما مجموعه 2750 دولاراً، وطلب منها في إحدى الرسائل أن "تعد تليفونها بحيث يكون بإمكانه التجسس عليها أثناء الاستحمام".