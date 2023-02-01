“احتمالية وقوع هجمات إرهابية”… 4 دول أوربية تغلق قنصلياتها في #إسطنبول

أعلنت ألمانيا والسويد إغلاق قنصليتهما في إسطنبول، اليوم الأربعاء، لأسباب أمنية، وذلك بعد إعلان القنصليتين العامتين البريطانية والهولندية في إسطنبول، التوقف عن استقبال الزوار، بسبب خطر وقوع هجمات إرهابية وسط العاصمة التركية.

وذكرت القنصلية الألمانية في بيان، أنه "ستغلق قنصلية ألمانيا أبوابها 1 فبراير، مع تعليق جميع إجراءات التأشيرات وجوازات السفر".

وتوقفت القنصلية السويدية عن قبول الزوار، داخل مقرها الواقع في شارع الاستقلال بمنطقة بيوغلو المركزية، حيث وقع الهجوم الإرهابي، في نوفمبر 2022، وهو نفس الشارع الذي تقع بالقرب منه قنصليتا ألمانيا وبريطانيا.

وحذرت السفارة الأمريكية رعاياها، أمس الأول الإثنين، من خطورة وقوع هجمات إرهابية وسط إسطنبول، يمكن أن تستهدف كنائس أو معابد يهودية أو بعثات دبلوماسية، وغيرها من الأماكن الشعبية المزدحمة بالأجانب، خاصة أحياء إسطنبول: بيوغلو وغالاتا وتقسيم وشارع الاستقلال.

كما حذرت السفارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، من احتمال وقوع هجمات إرهابية، على خلفية حرق مصاحف في أوروبا من قبل اليمين المتطرف، ثم أصدرت البعثة الدبلوماسية الفرنسية تحذيراً مماثلاً، مستشهدة بمعلومات من السفارة الأمريكية.