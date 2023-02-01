حشيش و #قات و #إمفيتامين.. إحباط تهريب شحنة « #مخدرات» ضخمة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أحبطت محاولات تهريب (42.2) طنًا من نبات القات المخدر و(661) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(318,970) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(118,517) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، خلال الفترة من 15 / 6 / 1444 هـ حتى 6 / 7 / 1444هـ وقبضت على مهربيها، وعددهم (348) متهمًا، منهم (33) مواطنًا، و(315) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (273) من الجنسية اليمنية، و(38) من الجنسية الإثيوبية و(3) من الجنسية المصرية و(1) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.