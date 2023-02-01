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بدءاً من الرابعة.. تحذير من #الأرصاد لسكان #الرياض و #الشرقية

1 فبراير 2023 · < 1 minute
أمطار في الرياض
أمطار في الرياض

حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، وذلك من السادسة مساء اليوم الأربعاء حتى العاشرة من صباح غداً الخميس.

وأوضح "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم، أن هذه الأمطار تشمل: "الخفجي- النعيرية- قرية العليا- الجبيل- الخبر-الدمام- القطيف- راس تنورة- الأحساء- بقيق"، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.

كما حذر المركز من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض، بدءاً من الرابعة مساء اليوم الأربعاء حتى الثانية صباح غداً الخميس.

وأوضح أن هذه الأمطار تشمل: "الحريق-الخرج- الدرعية- الدلم- العاصمة الرياض- المزاحمية- ثادق- حريملاء- رماح- ضرما- مرات"،  ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.

 

 