خادم_الحرمين: نعتزم تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل في أمم آسيا 2027 #عاجل #السعودية2027 #Saudi2027 #معا_لمستقبل_آسيا

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن كرة القدم تحظى في المملكة بزخم واسع وشعبية كبيرة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية"، تعليقاً على فوز المملكة بشرف تنظيم بطولة كأس أمم آسيا 2027: "رؤيتنا مبنية على شغفنا بكرة القدم، والتي تتجسد في شبابنا وشاباتنا، وهذه الأواصر التاريخية بين المملكة وكرة القدم تعود إلى عقود من الزمن، متمثلة بتاريخ حافل بالنجاحات والبطولات".

وواصل: "نعتزم في استضافتنا لبطولة كأس أمم آسيا 2027، تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل، للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا، ونتطلع لتحقيق نقلة نوعية نعزز بها مكانة كرة القدم الآسيوية".