ولي_العهد: استضافة #السعودية لكأس آسيا 2027 فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة والقارة #السعودية2027 #Saudi2027 #معا_لمستقبل_آسيا

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، إن تنظيم كأس أمم آسيا 2027 في السعودية، لأول مرة على الإطلاق، يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا.

وشدد ولي العهد تعليقاً على فوز المملكة بشرف تنظيم بطولة كأس أمم آسيا 2027: "نتطلع بعزيمة وإصرار إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في تصريحاته التي نقلتها قناة "الإخبارية": "المملكة العربية السعودية حظيت باستضافة أفضل الرياضيين من مختلف الرياضات، خاصة في كرة القدم، وذلك يأتي تجسيدًا لعزمنا على أن تكون المملكة مركزا عالميا رائدا لمختلف الرياضات".