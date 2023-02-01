أوبك+ تبقي على سياسة إنتاج #النفط الحالية

قال مصدران من أوبك+ لـ"رويترز": إن اجتماعا لكبار الوزراء في التكتل أبقى سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وإن الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ سيكون في أبريل.

كان أربعة مندوبين في أوبك+ قد رجحوا أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط الراهنة عندما تجتمع اليوم الأربعاء، فيما تحاول تحقيق التوزان بين توقعات الطلب من الصين والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها المستهدف مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، بدءا من نوفمبر الماضي وحتى نهاية 2023 لدعم السوق.

وتركز سوق النفط أيضا على قرار بشأن أسعار الفائدة يصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ويأمل المستثمرون في أن يشير المركزي الأمريكي إلى إنهاء سياسة التشديد النقدي.

