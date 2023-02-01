شقيق المصابة في حريق #القريات: دفاية غاز السبب.. ولم نخبرها بوفاة 7 من أسرتها حتى الآن (فيديو) #عاجل

روى شقيق السيدة المصابة في الحريق المروع الذي اندلع في أحد المنازل بمحافظة القريات، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة واحدة، تفاصيل ما حدث.

وقال عواد الشراري، شقيق الأم المصابة، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إن شقيقته أخبرته بأن أحد أبنائها نادى عليها وهي نائمة، وعندما استيقظت استجابة له، وجدت نار كبيرة قادمة من إحدى الغرف، فتعرضت للإغماء.

وأضاف: "سألتها إذا ما كان هناك دفاية غاز أو كهرباء في المكان، فأخبرتني أنه بالفعل كانت هناك دفاية غاز، وطلبت من ابنتها البالغة من العمر 15 عاماً أن تطفئها، قبل دخولهم إلى النوم، لكن يبدو أن الابنة لم تستجب، ما أدى إلى اندلاع الحريق".

وأشار إلى أن سوء الشبكة وقف عائقاً أمام اتصالات شقيقته بالجهات المعنية وقت الحريق لإنقاذ الأسرة.

وطلب من الجميع أن يدعو الله لشقيقته بالشفاء، وأن يلهمها الصبر والسلوان، مشيراً إلى أنهم لم يخبروها حتى الآن بوفاة 7 من أفراد أسرتها في الحريق.

ماذا حدث؟

باشرت فرق الدفاع المدني في مدينة القريات حادثة حريق منزل في حي "التسهيلات"، فجر الثلاثاء الماضي، أسفر عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة واحدة.

وكشف المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن عبدالعزيز الضويحي، أنه تم تلقي بلاغ من الدوريات الأمنية في محافظة القريات، عند الساعة 4:54 فجر اليوم، يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي في حي "التسهيلات".

على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، واقتحام المنزل وإخماد الحريق، والعثور على 4 حالات حرجة، تم نقلهم للمستشفى، وتوفي منهم 3 حالات، كما تم العثور أيضا على 4 حالات وفاة، بينهم 3 أطفال في إحدى الغرف، وأخرى لرجل.

وأضاف: "من خلال المعاينة الأولية للحادث، تبين أن الحريق كان داخل غرفة مساحتها 5×4م تقريباً في الدور الأرضي، تستخدم كغرفة نوم للأطفال، وعُثر بداخلها على جثث الأطفال، وسلم الحادث لمركز شرطة الفيصلية لاستكمال الإجراءات اللازمة".

فيديو | حادثة "فاجعة" تهز القريات.. 7 من أسرة واحدة يلقون حتفهم بسبب حريق داخل غرفة النوم .. وأحد أقرباء العائلة يروي التفاصيل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/4W85nsMi2m — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 1, 2023