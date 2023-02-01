بعد #أمم_آسيا.. هل تستضيف السعودية #كأس_العالم.. أمين اتحاد الكرة يجيب (فيديو)

أجاب أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، عن سؤال حول إمكانية استضافة بطولة كأس العالم في المملكة، بعد تنظيمها العديد من البطولات الكروية المهمة خلال الفترة الماضية.

وسأل مراسل قناة "الإخبارية" أمين عام اتحاد كرة القدم: "رالي داكار.. السوبر الإسباني.. السوبر الإيطالي.. كأس أمم آسيا.. بعد كل هذه البطولات في المملكة، متى نشاهد كأس العالم في السعودية؟".

وأجاب "القاسم": "طبيعي أن تطمح جميع اتحادات كرة القدم والدول في استضافة كأس العالم، لكن نحن اليوم نتحدث عن كأس آسيا 2027، وتركيزنا سيكون عليه، بعد حصولنا على الاستضافة".

وأضاف: "الآن سنستكمل العمل على إنجاح البطولة، سواء على الجانب التنظيمي، أو حتى على الجانب الفني من حيث تجهيز المنتخب الوطني".

وفازت المملكة بشرف تنظيم بطولة كأس الأمم الآسيوية 2027، للمرة الأولى، بموافقة 43 دولة من إجمالي 45.