فيصل بن فرحان يبحث المستجدات مع منظمة #التعاون_الإسلامي

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.