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#فيفا يكشف رسمياً عن نسخة جديدة من قانون الانضباط ومدونة الأخلاقيات

1 فبراير 2023 · < 1 minute

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إصدار نسخة جديدة من قانوني الانضباط ومدونة الأخلاقيات لزيادة أدوات الحماية لكل عناصر اللعبة لمناهضة كل أشكال تمييز والعنصرية التي تواجه منظومة اللعبة عالمياً بالإضافة الى امكانية اسناد مهمة التدقيق في المشكلات من خلال مندوباً من الفيفا.

وأكد "فيفا" عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أنه تماشياً مع التزامه الدائم بتحديث الإطار التشريعي لكرة القدم، أصدر اليوم نسخة جديدة لكل من قانون الانضباط ومدونة الأخلاقيات، وذلك من خلال التعاون مع الأطراف الفاعلة الرئيسية، خاصة الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم، بهدف توفير لأسرة كرة القدم أدوات قوية إضافية لحماية اللعبة ونزاهتها.

وأوضح: "بموجب تلك التغييرات سيقوم فيفا بتوفير مستوى أكبر من الحماية لضحايا التمييز والاعتداءات والتحرشات الجنسية من خلال عدد النقاط أهمها إلا تخضع كافة أشكال الاعتداء والتحرش والاستغلال الجنسي لفترة التقادم للمقاضاة؛واعتبار الضحايا بمثابة أطراف في الإجراءات ذات الصلة بحيث يتمتعون بكافة الحقوق الإجرائية، ولا سيما إعلامهم بالقرارات ذات الصلة وبحقهم في استئناف القرارات؛ وكذلك إلزام الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية بإعلام فيفا بأي قرار متَّخذ بشأن اعتداءات جنسية أو تلاعب بنتائج المباريات".