موعد مباراة #الهلال والوداد المغربي في #كأس_العالم_للأندية

تترقب الجماهير العربية مباراة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية، الذي ينطلق اليوم الأربعاء في المغرب، بالمباراة الافتتاحية لحساب الدور التمهيدي بين الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويستعد الهلال للمشاركة الثالثة له في كأس العالم للأندية، حيث استفاد من عدم اكتمال منافسة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، ليتأهل إلى مونديال الأندية بصفته بطل دوري أبطال آسيا في آخر نسخة.

ويواجه الهلال نظيره الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، لحساب الدور الثاني، وذلك على ستاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

وستُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الهلال لأن يكون أول نادي سعودي يحقق ميدالية في كأس العالم للأندية، بعدما فشل الفريق في تحقي ذلك خلال مشاركتيه السابقتين، واكتفى بتحقيق المركز الرابع في المرتين في نسختي 2019 و2021.