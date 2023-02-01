مونديال_الأندية.. الأهلي المصري يعبر أوكلاند سيتي بثلاثية ويضرب موعدًا مع سياتل الأمريكي

تأهل الأهلي المصري إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.

وسجل ثلاثية الأهلي كلا من حسين الشحات في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

ومحمد شريف في الدقيقة 56 وبيرسي تاو في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وتقام مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في ربع النهائي يوم السبت الموافق 4 فبراير الجاري.

أحداث الشوط الأول

في الدقيقة 6 تمريرة طولية رائعة من علي معلول إلى محمد شريف الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام مرت بجوار القائم الأيسر.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق علي معلول شتتها الدفاع بنجاح.

في الدقيقة 19 تصويبة من لاعب أوكلاند سيتي من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأليو ديانج لاعب الأهلي.

تصويبة من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 36 تمريرة أرضية من لوبو لاعب أوكلاند سيتي من الطرف الأيسر باتجاه المهاجم، لكن تدخل مثالي من محمد الشناوي حارس المرمى بعدما شتت الكرة.

في الدقيقة 43 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أوكلاند سيتي من ركلة ركنية من الطرف الأيسر أبعدها محمد الشناوي بنجاح.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلًا من الضائع سدد حسين الشحات كرة قوية من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس وسكنت الشباك.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي استهل الشوط الثاني بقوة بحثًا عن مضاعفة النتيجة.

وشهدت الدقيقة 51 مرور رائع من أحمد عبد القادر على مدافع أوكلاند سيتي ليمرر اتجاه محمد شريف لترتطم بيد المدافع ومن ثم اعتراض لاعبي الأهلي، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو أمر الحكم باستئناف اللعب.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد انفراد تام من محمد شريف من داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي ليسجل الكرة داخل الشباك.

تمريرة رائعة من حسين الشحات إلى محمد شريف الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

المشاركة الأولى لـ بيرسي تاو مع الأهلي في كأس العالم، يدخل بديلا لـ حسين الشحات.

ونجح بيرسي تاو في تسجيل الهدف الثالث لصالح الأهلي في الدقيقة 85 بعد عمل رائع بينه وبين محمود كهربا قبل أن ينفرد بالمرمى ويضع الكرة بسهولة في المرمى.