“#الحياة_الفطرية”: بالمملكة 40 ألف قرد “بابون”.. وهذه المنطقة تتصدر #عاجل

كشف رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، عن أعداد قرود "بابون" الموجودة بالمملكة.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج "الراصد"، أنه تم رصد 40 ألف قرد بابون في المملكة، مضيفاً أنه تم التوصل إلى هذا العدد من خلال رصده عبر طريقتين الأولى من خلال المختصين بالحياة الفطرية والأخرى عن طريق فريق من طلاب الجامعات.

وأشار إلى أن أكثر منطقة بها قرود البابون هي منطقة الباحة، حيث تم العثور على 1500 قرد "بابون"، وبالمملكة أكثر من 500 بؤرة لتجمع قرود البابون.

وأكد أنه سيتم التعامل مع هذه القرود من أجل إبعادها عن المناطق السكنية، وسيظهر بذلك بشكل واضح خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن محاربتها يتم من خلال تعقيمها حتى لا تتكاثر، أو إنشاء حديقة لها؛ وذلك بعد اكتمال الدراسات مع الجهات المختصة.

فيديو | رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية د. محمد قربان لـ #الراصد: يوجد لدينا 40 ألف قرد بابون في المملكة.. وستبعد عن المناطق السكنية حيث سنعمل على إنقاصها وملاحظة الفرق في تواجدها مع نهاية 2023 pic.twitter.com/ogJ5cVf2xZ — الراصد (@alraasd) February 1, 2023