“ألبسوا ولبسوا عيالكم”.. محلل #طقس يتوقع موجة #برد شبه قوية خلال الساعات المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موجة برد شبه قوية خلال الساعات القادمة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "متوقع موجة برد شبه قوية وهي الموجة السابعة منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار معظم المناطق إلا أن يصرفها الله من مساء يوم الخميس 1444/7/11هـ".

وأضاف: "ألبسوا ولبسوا عيالكم.. ذروتها إجازة نهاية هذا الأسبوع وهي مهمة للجميع خاصة لمن يهوى الخروج إلى البر أو الأماكن المفتوحة".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الشرقية، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية والجوف