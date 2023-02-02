مقابل دولار واحد.. شركة أمريكية تعرض على #أوكرانيا شراء #طائرات مسيرة متطورة

أعلنت شركة أمريكية رائدة في صناعة الطائرات المسيّرة المخصصة للمراقبة العسكرية، أمس الأربعاء، أنها مستعدة لبيع طائرتين لأوكرانيا مقابل دولار واحد فقط، في حال موافقة الحكومة الأمريكية على الصفقة.

وذكرت شركة "جنرال أتوميكس ايرونوتيكال سيستمز" أنها منذ أشهر وهي تحض واشنطن على تزويد أوكرانيا بطائرات من طراز "غراي إيغل" و"ريبر"، التي تنتجها والتي سبق وأن استخدمتها القوات الأمريكية بشكل كبير في أفغانستان وسوريا والعراق ومناطق نزاع أخرى.

وأضافت أن الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق لمسافات طويلة وعلى ارتفاعات متوسطة هي أكثر ما تحتاجه أوكرانيا الآن في حربها ضد روسيا.

وأبدت الشركة أيضا استعدادها لتسليم أوكرانيا طائرتين مسيّرتين من تلك المخصصة للتدريب مع محطة تحكم أرضية وأجهزة أخرى، مقابل مبلغ رمزي هو دولار واحد فقط.