ارتفاع #أسعار_الذهب لأعلى مستوياتها في أكثر من 9 أشهر

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 9 أشهر، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، واعتبرت السوق تعليقات رئيسه "جيروم باول" تخفيفًا.

سعر الذهب في المعاملات الفورية

وبحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1951.79 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 في وقت سابق من الجلسة.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 24.17 دولارًا للأونصة، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 1009.69 دولارات؛ بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1665.82 دولارًا.