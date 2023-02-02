خنقها والدها وهي نائمة.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل صانعة محتوى مشهورة في هذه الدولة العربية

كشفت مصادر أمنية عراقية تفاصيل جديدة بشأن واقعة مقتل صانعة المحتوى العراقية طيبة العلي، أثناء نومها.

فقد لقيت "العلي" حتفها خنقا على يد والدها، بعد عودتها إلى البلاد، قادمة من تركيا لحضور بطولة خليجي 25، حيث أقدم الأب على خنق ابنته حتى الموت.

الهروب إلى تركيا

وكانت الضحية هربت قبل فترة إلى تركيا بسبب مشاكل مع عائلتها، واتضح أنها كانت مقبلة على الزواج من شاب سوري يدعى محمد الشامي، إلا أن أهلها رفضوا الأمر على الرغم من موافقتهم عليه البداية، ثمّ استقرّت في إسطنبول، إلا أنها عادت للعراق استجابة لطلب من والدتها.

ومنذ وصولها، تلقّت تهديدات كثيرة بالقتل أعلنت عنها عبر حسابها في إنستجرام، مناشدة السلطات الأمنية لحمايتها دون جدوى.

وأعلن مصدر أمني أن الأب القاتل سلّم نفسه للسلطات معترفاً بجريمته، ما أشعل غضباً عراقياً لأن الجريمة وقعت على الرغم من استغاثات كثيرة انطلقت من الفتاة وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبيل الجريمة، انتشر هاشتاق "احموا_طيبة" إلى حد كبير عبر "تويتر" و"فيسبوك" وإنستجرام.