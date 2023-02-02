أبرزها حماية #النخاع_الشوكي.. “#الصحة”: فوائد مذهلة لصحة الجسم حال شرب 8 أكواب من #الماء يومياً

كشفت وزارة الصحة عن 5 فوائد مذهلة لصحة الجسم حال شرب الماء يوميا وبشكل منتظم على مدار اليوم.

وأوضحت في "إنفوجراف" نشرته على حسابها بـ"تويتر"، أن الكمية التي يجب أن يشربها الفرد من الماء يوميًّا، هي من 6 إلى 8 أكواب، موضحة أن شرب كميات أقل من الماء يسبب بطء عملية الأيض وزيادة الوزن.

وأبانت أن من أبرز فوائد الماء: