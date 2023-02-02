قاتلة المواطن “#الغريبي” تعترف بقتله.. وتوضح كيف استدرجته لتنفيذ الجريمة #عاجل

أكد عم المبتعث المغدور به في الولايات المتحدة الأمريكية "الوليد الغريبي"، أن القاتلة اعترفت أمام الشرطة أثناء استجوابها بارتكاب الجريمة-وفقاً لـ" العربية"-.

وأضاف أن القاتلة نيكول ماري روجرز (19 عاماً)، أوضحت أنها طلبت من ابن شقيقه المساعدة في نقل أغراضها، وعندما صعد معها إلى غرفتها قامت بطعنه ورميه في الحمام المشترك ولاذت بالفرار.

ولفت إلى أنها ستمثل أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في منتصف شهر فبراير الجاري، بعد أن انتهت الشرطة من التحقيقات كافة.

وأشار إلى أن محكمة فيلادلفيا، رفضت الإفراج المؤقت عن المتهمة بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.

وكانت جريمة مقتل الغريبي قد وقعت يوم الاثنين 23 يناير الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أمريكية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة قبل أن تفر هاربة من موقع الجريمة.