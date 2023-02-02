” #الأرصاد” تنبه سكان #حائل: #رياح نشطة وأتربة حتى المساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة اليوم، على منطقة حائل تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الشرقية، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية والجوف. كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان - الظهر- جبل اللوز ).