مصرف #سوريا المركزي يخفض قيمة #الليرة 47% إلى 6650 أمام #الدولار

قال مصرف سوريا المركزي في بيان اليوم الخميس إنه قرر خفض سعر الليرة أمام الدولار إلى 6650 بعدما كانت 4522، أي بنسبة 47%.

ويعتبر هذا هو الخفض الثاني لسعر الليرة السورية مقابل الدولار من قبل البنك المركزي منذ مطلع العام الحالي 2023.

كان مصرف سوريا المركزي قد أعلن في 2 يناير الماضي أنه خفض سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار إلى 4522، وكان سعر رسمي الليرة الرسمي السابق 3015 ليرة للدولار الواحد.

ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء والمستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 6900 ليرة.