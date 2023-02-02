لمدة 12 ساعة.. #الأرصاد يحذر من رياح وأتربة على #الرياض

حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم، رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض، تشمل كلاً من: "الأفلاج- السليل- وادي الدواسر".

وأوضح أن هذه الحالة سيصاحبها تدني في مدى الرؤية، وستكون من الثالثة عصر اليوم حتى الثالثة من فجر غداً الجمعة.

وتوقع المركز نفس الحالة على كل من: "الزلفي- الغاط- المجمعة- ثادق- رماح- شقراء"، وذلك من الحادية عشر صباح اليوم حتى الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة.

كما توقع رياح نشطة وأتربة مثارة على كل من: "الدوادمي- القويعية- عفيف- البجادية- الحريق- الخرج- الرين- حوطة بني تميم- الدرعية- الدلم- العاصمة الرياض-المزاحمية- حريملاء- ضرما- مرات"، من الواحدة ظهر اليوم حتى الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة.