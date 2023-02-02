مصير #دياز مع #الهلال في قبضة الوداد المغربي

سيكون الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، تحت أنظار الجميع يوم السبت، في مواجهة فريقه أمام الوداد المغربي في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب هذه الأيام.

وقد تكون مباراة الهلال والوداد مفصلية في علاقة دياز بالزعيم، بعد أن تزايدت حالة عدم الرضا على المدرب الأرجنتيني في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الخروج من بطولة كأس السوبر السعودي من نصف النهائي على يد فريق الفيحاء بالخسارة بهدف دون رد.

وأعاد الخروج من كأس السوبر على يد الفيحاء، ذكرى فقدان لقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، بالهزيمة في المباراة النهائية أمام نفس الفريق.

وسبق تلك المباراة، الفوز بشق الأنفس على أبها في مباراة الجولة الـ14 من دوري روشن 2-1، وكاد الفريق الأبهاوي أن يجبر الهلال على التعادل في أكثر من فرصة لولا سوء الحظ الذي صادف لاعبيه في تلك المباراة.