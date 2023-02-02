الصين: الاقتصاد عاد إلى طبيعته بعد التغلب على تحديات #كورونا

قال مدير المكتب العام للجنة الشؤون الخارجية المركزية وعضو المكتب السياسي الصيني، وانج يي، لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الزائر، تشابا كوروسي: إن اقتصاد البلاد ومجتمعها عادا إلى طبيعتهما بعد التغلب على التحديات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن وانج قوله في بكين، اليوم الخميس، إن الصين سوف تستمر في جهودها لضمان صحة الشعب الصيني، وفي تقديم "مساهمات حثيثة" من أجل استقرار الاقتصاد العالمي. وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الصينية، أن وانج، دعا إلى إجراء المزيد من الحوار بين الدول لضمان السلام ولتجنب الحروب والصراعات.

وقال وانج إن الصين سوف تستمر في دعمها القوي للأمم المتحدة، وفي تعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بموارد المياه وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.