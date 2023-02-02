حاول إحراقها ودمر تماثيل للمسيح.. مستوطن إسرائيلي يقتحم كنيسة في #القدس (فيديو)

اقتحم مستوطن إسرائيلي كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، أمس، وحطم عدداً من محتوياتها من بينها تماثيل للسيد المسيح، علاوة على محاولة إشعال النار فيها.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القدس في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر تصدي المقدسي ماجد الرشق، للمستوطن، وإبلاغه الشرطة بالحادث.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها "اعتقلت سائحاً أمريكياً اعتدى على كنيسة (حبس المسيح) في القدس»، لافتة إلى "اقتياد المعتدي إلى أحد مراكز الشرطة؛ للتحقيق معه وفحص إمكانية كونه (مختلًا عقليًا)".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحادث، واصفة إياه بأنه "جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى"، تندرج في إطار ما ترتكبه سلطات الاحتلال وجمعياتها ومنظماتها الاستيطانية المتطرفة من اعتداءات على شعب فلسطين عامة، وعلى المقدسات المسيحية والإسلامية بشكل خاص.

وشددت على أن الواقعة محاولة لـ"تهويد" تلك المقدسات وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، كجزء لا يتجزأ من استهداف المدينة المقدسة.

وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الاعتداء، وقال إن ما يحدث من اعتداءات على الأماكن المقدسة من قبل المتطرفين اليهود، برعاية حكومتهم الفاشية، هو نهج ثابت وعنصري منذ احتلال المدينة المقدسة، ويرجع ذلك للتحريض والعنصرية المستمرة ضد الأديان والشرائع السماوية.

وأدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، الاعتداء، وذكرت اللجنة في بيان صدر عن رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رمزي خوري، أنه لا يمكن تصنيف هذه الأفعال بالعمل الفردي، إنما هي سياسة تعبئة عنصرية ممنهجة، يقودها قادة الفاشية الإسرائيلية لتفريغ القدس من سكانها الأصلين وتهويدها.

وطالب "خوري" كنائس العالم بالتحرك الفوري والعاجل والضغط على حكوماتها لتوفير الحماية الدولية، ومعاقبة إسرائيل على كافة الانتهاكات للقوانين الدولية، التي تجرم الاعتداء على دور العبادة والمقدسات.

فيديو - لحظة تصدي المقدسي رامي الرشق للمستوطن الذي حطم محتويات كنيسة حبس المسيح بالقدس القديمة قبل قليل.. pic.twitter.com/itjDI9xcL1 — د. ناصر اللحام (@nasserlaham4) February 2, 2023