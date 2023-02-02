اليورو يتراجع بعد قرار المركزي الأوروبي رفع #الفائدة

انخفض اليورو أمام الدولار، اليوم الخميس، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات بينما تبنى بنك إنجلترا المركزي نبرة أقل حدة تجاه التضخم.

ويعتزم المركزي الأوروبي زيادة الفائدة بنفس القدر مرة واحدة أخرى على الأقل الشهر المقبل وقال إنه سيقيّم حينها مسار سياسته النقدية في الفترة التالية.

ورفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة 50 نقطة أساس هو الآخر وأشار إلى تحول الدفة في معركة بريطانيا لمكافحة التضخم المرتفع مما أجبر المستثمرين على خفض رهاناتهم على مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وانخفض اليورو 0.64 بالمئة خلال اليوم إلى 1.0920 دولار بينما هبط الإسترليني 0.68 بالمئة إلى 1.2290 دولار.

وزاد مؤشر الدولار 0.61 بالمئة أمام سلة من العملات إلى 101.56.