وفد إسرائيلي في #السودان لتوقيع “اتفاقية تطبيع”

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن طائرة إسرائيلية هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، وسط توقعات بـ"اقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين".

ونقلت الصحيفة عن هيئة البث الإسرائيلية، أن "طائرة إسرائيلية تحمل الاسم ( 4 إيكس- سي يو زد) أقلعت من مطار بن غوريون شرق تل أبيب فجراً وتوجهت إلى السودان، قد هبطت في العاصمة الخرطوم".

وأضافت هيئة البث: "هذه الزيارة تأتي على خلفية الأنباء عن استعداد السودان للتوقيع على (اتفاقيات أبراهام) للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية".

وقال مسؤول إسرائيلي بارز للصحيفة العبرية: "السودان يستعد للتوقيع على اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل"، مضيفا: "الاتصالات الجارية بين إسرائيل والسودان تتم بوساطة أمريكية، وحققت تقدماً ملموساً بين الجانبين، يبشر بقرب التوقيع على (اتفاقات أبراهام)".

واختتمت بأن "العلاقات الجيدة بين القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية والسلطات العسكرية في السودان، أحيت الجهود من جديد".

وقالت مصادر في الحكومة السودانية: "وفد إسرائيلي وصل إلى العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس، لبحث تطبيع العلاقات بين الجانبين".

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء: "الرحلة كانت جزءا من تبادل للزيارات بين السودان وإسرائيل، وشملت نقاشا حول التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات وتوقيعه".

وبحسب "رويترز"، لم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإسرائيليين، لكن مكتب وزير الخارجية إيلي كوهين قال إنه سيعقد في المساء مؤتمرا صحفياً "عند عودته من زيارة دولة تاريخية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ووافق السودان على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في اتفاق عام 2020، بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكنه امتنع عن تنفيذ هذه الخطوة بعد ذلك.