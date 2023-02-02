الأرصاد تحذر: موجة باردة وصقيع تضرب 4 مناطق الليلة #عاجل

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها حول موجة باردة وصقيع اعتباراً من الليلة على 4 مناطق.

وقال في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن الموجة ستطال مناطق: "تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس لليوم بالمملكة، وجود فرصة كبيرة لهطول الأمطار وأيضا تكوين سحب رعدية بمعظم المناطق الشرقية وأيضا منطقة تبوك ومنطقة الجوف وعسير وكذلك الباحة، كما ان حركة الرياح سوف تستمر وتكون محملة بالغبار والاتربة بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية، وتوقعت أيضا الارصاد بأنه لا يستبعد تساقط الثلوج على المرتفعات بمنطقة تبوك ( جبل اللوز- علقان- الظهر).