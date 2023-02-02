الأهلي يخسر برباعية أمام #الأخدود في دوري يلو

تعرض نادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لخسارة قاسية بنتيجة (4-1) أمام الأخدود في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى.

وأقيمت مباراة الأهلي والأخدود على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري يلو.

أحرز الأهلي هدفه الوحيد في الدقيقة 34 من عمر اللقاء عن طريق باستوس، لكن الأخدود رد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق عثمان باري لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني سجل الأخدود 3 أهداف عن طريق حسين المصعبي وكاكا مينديز وعثمان باري في الدقائق 55 و61 و88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة قفز الأخدود لصدارة ترتيب دوري يلو السعودي برصيد 37 نقطة بينما الأهلي تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف بينما الحزم في الوصافة والفيصلي في المركز الرابع ولكلا منهما 37 نقطة أيضا.