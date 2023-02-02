يوفنتوس يقصى #لاتسيو من #كأس_إيطاليا ويتأهل بهدف لنصف النهائى

فاز فريق يوفنتوس على حساب نظيره لاتسيو بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا للموسم الحالي 2022-2023.

جاء هدف يوفنتوس الوحيد عن طريق لاعبه بريمر في الدقيقة 44 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً في كأس إيطاليا.

بهذه النتيجة تأهل فريق يوفنتوس الى دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا للموسم الحالي 2022-2023 ليبدأ اليوفي رحلة تصحيح الأوضاع.

وتأهل يوفنتوس إلى هذا الدور من الكأس بفوزه على مونزا بهدفين لواحد ، فيما تغلب لاتسيو على بولونيا بهدف دون مقابل في دور الـ16 وصعدا الفريقين إلى ربع نهائي كأس إيطاليا.