ريال_مدريد يتخطى #فالنسيا بثنائية ويعزز وصافة #الدوري_الإسباني

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه فريق فالنسيا، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد الأكثر سيطرة على مجريات اللعب فى الشوط الأول، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص عن طريق كريم بنزيما، ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور. واضطر الفريق الملكي لإجراء تغيير أول بخروج المدافع البرازيلى إيدير ميليتاو ودخول دانى كارفاخال.

وألغت تقنية الفيديو "فار" هدفا لريال مدريد فى الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، سجله المدافع الألماني أنتوني روديجر، بداعى وجود مخالفة على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وفى الشوط الثاني، نجح ماركو أسينسيو، فى تسجيل أول أهداف الفريق الملكي فى الدقيقة 52، من تصويبة صاروخية، سكنت على يمين حارس فريق الخفافيش.

وأضاف النجم البرازيلى فينيسيوس جونيور، ثانى أهداف ريال مدريد فى الدقيقة 54، بعد تلقيه تمريرة رائعة من كريم بنزيما، أنفرد على أثرها بالمرمى، وسددها على يسار الحارس. وتعرض جابرييل باوليستا مدافع فالنسيا للطرد فى الدقيقة 72، بعد تدخله العنيف على فينيسيوس جونيور.

ورفع ريال مدريد، رصيده للنقطة 45 فى وصافة جدول ترتيب الليجا، خلف برشلونة صاحب الصدارة برصيد 50 نقطة، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة فى المركز الرابع عشر.