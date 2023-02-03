الرئيس التنفيذي لـ”بنش مارك”: “ليلة صوت الأرض” الأضخم على مستوى العالم لمشاركة أكثر من 60 فنان من انحاء الوطن العربي

عبر الرئيس التنفيذي لشركة "بنش مارك" محمد زكي حسنين، عن سعادته في تقديم ليلة خيالية تحمل أسم "ليلة صوت الأرض" والتي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال "زكي" إن تكليف المستشار تركي آل الشيخ بتنظيم ليلة "صوت الأرض"، إضافة لـ "بنش مارك" قيمة بارزه، لاسيما بعد الشراكة مع شركة "روتانا".

وأضاف "زكي" أن العمل على تقديم حفل كبير بمشاركة 60 فنان وفنانة، وبهذه التفاصيل جعله الحفل الاضخم على مستوى العالم، مؤكداً أن "ليلة صوت الأرض" تحمل اسم فنان سعودي كبير، ساهم في تأسيس الأغنية السعودية.

ونوه بشعوره بالفخر فيما تقدمه شركة "بنش مارك" ، واستمتاعه بتفاصيل الحفل التاريخي، بحضور كوكبة فنية كبيرة من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وفنانين وإعلاميين وشعراء عرب.

وأضاف حسنين: "لطالما كانت خطط الهيئة العامة للترفيه خيالية ومفاجئة، وهذا الذي أكدته مبادرات "آل الشيخ" في تكريم الفن والفنانين، والتي تدل على قيمة الإرث الفني السعودي والعربي، حيث أصبحت المملكة قبلة لكل الفنانين، لاسيما أن كل الفنانين يطمحون في تكريمهم في رياض الفن والإبداع.

وبين محمد زكي: أن حرص رئيس الهيئة العامة للترفيه على كل صغيرة وكبيرة، أثناء التجهيزات لـ "ليلة صوت الارض" كان معاليه حريص جدا على ادق التفاصيل ومتابع لكل خطوات العمل، وتفاصيل الليلة، كما اجتمع مع الفنانين قبيل الحفل وحضر البروفات النهائية، وكان معاليه حاضرا الى جانب عائلة الراحل”، فلا طالما كان معاليه متابعا وحريصا على ان تكون ليالي التكريم في الرياض لا مثيل لها عالميا”.

يذكر ان معالي المستشار تركي ال الشيخ قد كلف الشركة السعودية الرائدة “بنش مارك” خلال المواسم السابقة بتنظيم عدد من الحفلات التكريمية لمسيرة بعض الفنانين منها ليلة "عباديات" 2019 "ليلة مخاوي الليل"2021 "سمفونية عبدالوهاب" "رحبانيات" 2022 وغيرها، والتي شهدت اقبال كبير من الجمهور، ولفتت انظار العالم إلى الرياض.