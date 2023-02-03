منطاد تجسس صيني يحلق فوق #الولايات_المتحدة.. و”#البنتاجون” يتعقبه #عاجل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها تتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق عاليا فوق الولايات المتحدة.

وبحث وزير الدفاع لويد أوستن وكبار المسؤولين العسكريين إسقاط المنطاد، لكنهم قرروا في نهاية المطاف أن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر، حسبما صرح مسؤول دفاعي كبير للصحفيين.

وقال المسؤول إن المنطاد حلّق فوق شمال غربي الولايات المتحدة، حيث توجد قواعد جوية حساسة وصواريخ استراتيجية في ملاجئ تحت الأرض.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته "من الواضح أن القصد من هذا المنطاد هو المراقبة، ومساره الحالي يقوده فوق عدد من المواقع الحساسة".