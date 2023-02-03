“#راكان”.. أول #روبوت أشبه بالبشر تقدمه #المملكة في مجال الرعاية الطبية (#فيديو)

أزاحت المملكة الستار عن أول روبوت بشري يعمل في مجال الرعاية الصحية والطبية، وذلك خلال مشاركتها في معرض الصحة العربي.

ووفقاً لـ"الإخبارية"، فإن الروبوت الذي أطلق عليه اسم" راكان" لفت الأنظار في جناح المملكة المشارك في المعرض، من خلال قدرته على الحديث وتقديم الشروحات المطلوبة للزائرين، ما أسهم في استقطاب أعداد هائلة من المهتمين.

ويعد "راكان" أول روبوت بشري حقيقي يقدم خدمات في الرعاية الطبية للجماهير في أكبر معارض الرعاية الصحية يستقطب نحو 51 ألف زائر من خلال الذكاء الاصطناعي.