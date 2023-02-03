“#الزعاق”: اليوم أول أيام “#بذرة_الست”.. ويكشف مدته وسبب تسميته

قال الباحث في الطقس المناخ، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الجمعة هو أول أيام "بذرة الست"، كاشفا عن مدته وسبب تسميته بهذا الاسم.

وأكد في مقطع فيديو نشره على "تويتر" إن مدة "بذرة الست" هي ستة أيام، ويتم خلالها زراعة جميع المحاصيل الشتوية والصيفية وغرس الشتلات.

وأشار إلى أن الأسباب التي تجعل تلك الأيام صالحة لزراعة جميع المحاصيل هي، ضعف المناعة الأرضية والتقلبات الجوية خلال هذه الأيام، فالبذرة التي لا تقبل في أول النهار تقبل في آخره.

وأوضح الزعاق أن العامة يسمون تلك الأيام "بذرة الست" وهي الأسبوع الأوحد بالسنة الذي تزرع فيه المحاصيل الشتوية والصيفية، وتكون آخر ثلاثة أيام من موسم "الشبط" وأول ثلاثة أيام من موسم "العقارب".