بالون_تجسس صيني يحلق فوق #الولايات_المتحدة

كشف مسؤولون أمريكيون أن بالون تجسس صينيا، يحلق فوق الولايات المتحدة منذ يومين، قبل أيام فحسب من زيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين.

وذكر المسؤولون أن طائرات مقاتلة في حالة تأهب للتحرك لكن قادة الجيش نصحوا الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم إسقاط البالون خوفا من أن يشكل الحطام تهديدا لسلامة المواطنين، وهي نصيحة أخذ بها بايدن.

وقالت وزارة الدفاع الكندية إنها رصدت "بالون استطلاع على ارتفاع شاهق" وإنها تراقب "واقعة ثانية محتملة" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل وأشارت إلى أنها على اتصال مستمر مع الولايات المتحدة.

وصرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز بهذه الأنباء لأول مرة أمس الخميس في كلمة كان يلقيها بفعالية في جامعة جورج تاون بواشنطن حيث وصف الصين بأنها "أكبر تحد جيوسياسي" يواجه الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) البريجدير جنرال باتريك رايدر للصحفيين: إن "حكومة الولايات المتحدة رصدت وتتابع بالون استطلاع يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة حاليا".

وأضاف: "يتحرك البالون حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الملاحة الجوية التجارية ولا يمثل تهديدا عسكريا أو ماديا للناس على الأرض".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن بكين "تتحقق" من الأمر.