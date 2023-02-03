النفط يستقر مع تعافي الطلب الصيني وحظر #الاتحاد_الأوروبي

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني مع ترقب السوق مؤشرات أخرى على تعافي الطلب على الوقود في الصين ومدى تأثير حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية ووضع حد أقصى لأسعارها.

وبحلول الساعة 1043 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 81.99 دولار للبرميل بعد أن تراجعت بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.74 دولار للبرميل.

ويتجه خام برنت لتسجيل انخفاض بنسبة تزيد عن خمسة بالمئة هذا الأسبوع كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل انخفاض بنسبة أربعة بالمئة.

وهدأ البنك المركزي الأمريكي من نسب رفع أسعار الفائدة لمستوى معتدل مقارنة بالعام الماضي لكن صانعي السياسات توقعوا أيضا أن هناك حاجة إلى "زيادات مستمرة" في تكاليف الاقتراض.

ويترقب المستثمرون أيضا التطورات التي ستنتج عن حظر سيفرضه الاتحاد الأوروبي في الخامس من فبراير على نواتج التكرير الروسية مع سعي دول الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق اليوم الجمعة لوضع سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية.