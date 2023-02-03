انخفاض #الدولار وارتفاع #اليورو قبيل إعلان بيانات الوظائف الأمريكية

انخفض الدولار، اليوم الجمعة، مع انتظار المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية بعد صعوده في الجلسة السابقة متأثرا بعدة قرارات للبنوك المركزية.

وانخفض الدولار مقابل اليورو، ليمحو المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، وارتفع اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.093 دولار أمريكي، لكنه ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى له في 20 عاما عند 0.953 دولار والذي سجله في سبتمبر.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" يوم الأربعاء أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.5 و4.75 بالمئة، وهو ما يمثل مسارا أقل حدة مقارنة مع الزيادة السابقة التي كانت بمقدار 50 نقطة أساس.

وساعد التباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة وتصريحات من البنك المركزي على تراجع الدولار إذ تحدو المستثمرين آمال في انتهاء دورة التشديد النقدي قريبا.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.22 بالمئة إلى 101.57 اليوم الجمعة،

وارتفع الين الياباني 0.2 بالمئة مقابل الدولار عند 128.42 للدولار.

وتترقب الأسواق اليوم الجمعة صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.