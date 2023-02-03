إصابة العشرات من الفلسطينيين في اعتداءات #الاحتلال_الإسرائيلي بـ #الضفة_الغربية

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نظمت في الضفة الغربية، تنديداً بالاستيطان والتهويد.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان : إن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية في قلقيلية، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.

وفي مسيرة في قرية بيت دجن بمدينة نابلس، أصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق بعد الاعتداء على المسيرة ، بإطلاق الرصاص المطاطي ووابل من القنابل الغازية المسيلة للدموع .