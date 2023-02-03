بفعل العقوبات الغربية.. إيرادات #روسيا من #الطاقة تهبط لأدنى مستوى منذ 2020

أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية، اليوم الجمعة، أن الإيرادات الشهرية للميزانية من النفط والغاز تراجعت في يناير كانون الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس آب 2020 متأثرة بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية.

ووفقا للوزارة، انخفضت الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة 46 بالمئة على أساس سنوي بما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42 بالمئة رغم أنه لم يطرأ تغيير يذكر على سعر مزيج خام برنت العالمي.

وتعتمد موسكو على عائداتها التي تقدر بمليارات الدولارات من مبيعات النفط والغاز لتمويل نفقات الموازنة، واضطرت للبدء في بيع بعض الاحتياطيات الدولية لتغطية النقص.

وأظهرت البيانات أيضا أن إيرادات الميزانية من الطاقة انخفضت 54 بالمئة مقارنة ببيانات ديسمبر كانون الأول البالغة 931.5 مليار روبل (13.2 مليار دولار)، رغم ارتفاع قيمة الإيرادات بعدما دفعت شركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز ضريبة استثنائية.

وجاءت إيرادات يناير كانون الثاني عند 425.5 مليار روبل (6.05 مليار دولار).

وقالت الوزارة اليوم الجمعة إنها سترفع مبيعاتها اليومية من العملات الأجنبية بثلاثة أمثالها تقريبا إلى 8.9 مليار روبل (130 مليون دولار) يوميا خلال الشهر المقبل لتعويض انخفاض عائدات النفط والغاز.

