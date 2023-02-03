بايدن يتهرب من الإجابة عن سؤال بشأن #المنطاد_الصيني

تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن الرد على سؤال حول مسألة "المنطاد الصيني" خلال مؤتمر صحفي، الجمعة.

وعند سؤاله متى وكيف سيتعامل مع المنطاد، تجاهل بايدن الصحفية وابتعد عن المنصة.

وأعربت الصين عن "أسفها" لانتهاك منطاد صيني غير مأهول، المجال الجوي الأمريكي، مؤكدة أن الجسم الطائر هو أداة مدنية للبحث العلمي، ودخوله المجال الجوي للولايات المتحدة تم "عن غير قصد".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن "المنطاد من الصين. إنه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث، وبالدرجة الأولى لأبحاث الأرصاد الجوية"، مضيفة أن "الجانب الصيني يأسف لدخول المنطاد عن غير قصد المجال الجوي الأميركي بسبب قوة قاهرة"، وفق فرانس برس.