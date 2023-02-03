“الراجحي” بطل جائزة كأس الشداد في مهرجان الملك عبدالعزيز بنسخته السابعة

توج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السابعة المشارك المواطن عبدالمحسن بن صالح الراجحي بجائزة الشداد في نسختها الثانية بحصوله على مجموع 2730 نقطة، حيث تسلم الحائزة عنه ابنه نايف.

وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابقة، قد استحدثت مسابقة "الشداد"، بهدف التنافس بين جميع الملاك المشاركين في كافة الفئات، وتعتمد على جمع أكثر نقاط بعد الفوز، ويتوج في كل نسخة فائز وحيد، وفي حال احتكاره هذه المسابقة على مدار ثلاثة أعوام متتالية يمتلك اللقب.

وأحدثت جائزة الشداد حراكاً تنافسياً شريفاً واقتصادياً كبيراً كان له دور كبير في فتح آفاق كبيرة أمام ملاك الإبل والمربين من خلال صفقات مليونية كبيرة في مجال البيع أو استئجار الفرديات والمنقيات للدخول بها في منافسات المهرجان بهدف تحقيق جمع أكبر عدد من النقاط للفوز بجائزة الشداد كونها المنافسة الوحيدة التي لا تعتمد على المنافسات المباشرة بل تعتمد على جمع النقاط.