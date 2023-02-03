مختص: إمارات المناطق هي المسئولة عن زواج السعودي من الأجنبية

أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، أن إمارات المناطق هي من توافق على زواج السعودي من الأجنبية في حال اكتمال الشروط.

وقال أحمد المحيميد، في مداخلة تلفزيونية مع قناة “الإخبارية”، مساء الجمعة، إن وزارة العدل أتاحت إمكانية زواج المقيم من مقيمة من نفس الجنسية.

وأضاف أنه لا بد من استيفاء شروط الزواج الأساسية الشرعية، وأيضا الاشتراطات التي حددتها حكومة المملكة وتشمل رقم المسكن وولي الأمر.

وشدد على أنه لا يحق للسعودي أن يتزوج من أجنبية عن طريق السفارات.

وكانت وزارة العدل قد قالت إنه يمكن للمقيم كتابة عقد النكاح في المحكمة أو المصادقة عليه في حال قدوم الزوجة إلى المملكة بتأشيرة زيارة أو زيارة مرور وكان الزوج ووالد الزوجة مقيمين في المملكة.