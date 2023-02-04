مكة: تدشين الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات الترشح لنيل جائزة ” #همم”

دشّن وكيل إمارة مكة، الدكتور مشبب القحطاني، انطلاق الموقع الرسمي الإلكتروني لاستقبال طلبات الترشح لنيل جائزة "همم "لأفضل البيئات الصديقة لذوي الإعاقة ، تحت رعاية أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل.

وأشار المدير التنفيذي للجائزة، الدكتور عبد الله آل دربه، إلى أن الجائزة تهدف إلى تعزيز الوصول الشامل لذوي الإعاقة في منطقة مكة المكرمة، وتطوير البيئات الصديقة لذوي الإعاقة مما يسهم في تعزيز الصورة الذهنية لمنطقة مكة المكرمة كنموذج عالمي صديق لشريحة ذوي الإعاقة.

وبدأت اللجان العاملة في جائزة همم باستقبال طلبات الترشح لأول جائزة مختصة على مستوى المنطقة لتحفيز القطاعات الثلاث الحكومية، والخاصة، والأهلية لتهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة، ولتعزيز رؤية المملكة للارتقاء بجودة الحياة لهذه الشريحة، والمتوائمة مع النهج الحضاري في السعي لبناء الإنسان وتنمية المكان.