إيران : إصابة 4 أشخاص في #هزة_أرضية

أصيب أربعة أشخاص في هزة أرضية بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظة /كرمانشاه/ غربي إيران.

وقال أكبر أزادي مسؤول العلاقات العامة بمركز الطوارئ في محافظة /كرمانشاه/ في تصريح له :" إن أربعة أشخاص أصيبوا جراء الزلزال الذي ضرب ضواحي مدينة /قصر شيرين/ فجر اليوم." وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الأرض وعلى بعد نحو 20 كم من مدينة /قصر شيرين/.

ولم ترد أي تقارير بوقوع أضرار محتملة جراء الزلزال.

وكان زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب قبل أيام مدينة /خوي/ بمحافظة /أذربيجان الغربية/ بإيران ما تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو ألف آخرين.

وتتعرض إيران، من وقت لآخر، لزلازل مختلفة الشدة، نظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، وكان أكثرها عنفا ذلك الذي ضرب محافظتي /جيلان/ و/زانجان/ شمالي البلاد عام 1990، حينما بلغت قوته 7.7 درجة، موقعا 37 ألف قتيل و100 ألف جريح.