“إطلاق النار على المنازل”.. إصابة 13 فلسطينياً بجروح خطيرة في اقتحام إسرائيلي لمدينة #أريحا

أصيب 13 فلسطينياً بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "عقبة جبر" في مدينة أريحا، اليوم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 13 فلسطينياً أصيبوا بجروح بعضها "خطيرة"، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم "عقبة جبر"، وإطلاقها النيران صوب منازل الفلسطينيين.

وكشف "نادي الأسير الفلسطيني" أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين، بينهم 4 من عائلة واحدة، بعد محاصرة منزلهم وهدم أجزاء منه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض الحصار المشدد على أريحا، التي تفاقم الوضع الإنساني فيها بسبب إجراءات الاحتلال العسكرية التي تستهدف الفلسطينيين في المدينة.