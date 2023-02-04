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مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة توفر #وظائف_شاغرة

متابعات الوئام
4 فبراير 2023 · < 1 minute

أعلن مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة من خلال موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف (حراسات أمنية) لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– حارس أمن (5 وظائف).

الشروط:

1- سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- القدرة على العمل بفعالية وكفاءة.

من ضمن المسؤوليات والواجبات:

1- المهام والمسؤوليات العامة للحراسات الأمنية ومشرفي الأمن.

2- الابتعاد عن كل ما يتعارض مع الوظيفة داخل وخارج مكان العمل.

3- الأخلاق الحميدة مع الناس ومع زملائه والمشرفين.

4- احترام الذات والصبر والأخلاق الحميدة تجاه الآخرين.

5- أن يكون حسن المظهر كحارس أمن.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم السبت بتاريخ 1444/07/13هـ الموافق 2023/02/04م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا